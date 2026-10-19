Gümrüklerde 91,7 milyar liralık operasyon: Ele geçirilen ürünler dikkat çekti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarını sürdürüyor. Bakanlığın 19 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında gerçekleştirilen 4 bin 890 operasyonda toplam 91 milyar 720 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Ele geçirilen ürünlerin toplam değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 arttı.
İLK 9 AYDA MİLYARLARCA LİRALIK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.
Ticaret Bakanlığı, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütülen çalışmalar sayesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının muhafaza edilmesi açısından önemli sonuçlar elde edildiğini bildirdi.
EYLÜL AYINDA 9,76 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının eylül ayında da operasyonlarını sürdürdü. Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 milyar 760 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Eylül ayındaki operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucu madde, 584 bin 779 adet tıbbi malzeme, 533 ton 281 kilogram akaryakıt ve 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşya yakalandı.
Bakanlık açıklamasında, tütün mamullerinden tarihî eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine ve makine aksamına kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiği belirtildi.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediğini bildirdi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda, aileyi korumak ve özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla mücadelenin sürdürüldüğü ifade edildi.
Bakanlık, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin milletin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.