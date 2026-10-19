Gümrüklerde 91,7 milyar liralık operasyon: Ele geçirilen ürünler dikkat çekti

İLK 9 AYDA MİLYARLARCA LİRALIK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı ve 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme yakalandı.

Ticaret Bakanlığı, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle yürütülen çalışmalar sayesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının muhafaza edilmesi açısından önemli sonuçlar elde edildiğini bildirdi.