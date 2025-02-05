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Giriş Tarihi: 5.2.2025 14:47 Son Güncelleme: 5.2.2025 14:50

Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesine çıktı

Gümüş fiyatları küresel piyasalarda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması sonrası 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesine çıktı

Gümüş fiyatları Trump politikaları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yönünü yukarı kırdı. Piyasalarda azalan risk iştahı altın ve gümüş gibi değerli metalleri desteklemeye devam ediyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ

Gram gümüş 30 Ocak tarihinde 36 lira bandını aşmasının ardından 5 Şubat çarşamba günü 37,32 lira oldu.

3 AYIN ZİRVESİNDE

Öte yandan küresel ticaret ve ekonomik belirsizliklerin kıymetli metallere yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla ons gümüş, 32 dolar bandını kırarak 3 ayın rekorunu kırdı. Metal dolardaki geri çekilmeninde etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam etti. ABD, Meksika ve Kanada'ya yönelik planlanan %25'lik gümrük vergilerini bir ay erteledi. Buna karşın, Trump, Çin'e %10'luk gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Gümüş Enstitüsü göre, güçlü endüstriyel talep ve güçlü perakende yatırımları 2025 yılında fiyatları büyük oranda etkileyecek.

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Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesine çıktı
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