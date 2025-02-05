Gümüş fiyatları 3 ayın zirvesine çıktı

3 AYIN ZİRVESİNDE

Öte yandan küresel ticaret ve ekonomik belirsizliklerin kıymetli metallere yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla ons gümüş, 32 dolar bandını kırarak 3 ayın rekorunu kırdı. Metal dolardaki geri çekilmeninde etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam etti. ABD, Meksika ve Kanada'ya yönelik planlanan %25'lik gümrük vergilerini bir ay erteledi. Buna karşın, Trump, Çin'e %10'luk gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Gümüş Enstitüsü göre, güçlü endüstriyel talep ve güçlü perakende yatırımları 2025 yılında fiyatları büyük oranda etkileyecek.