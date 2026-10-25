Gümüş fiyatlarında bir yıl sonra ilk! UBS’den şaşırtan tahmin geldi

Tüm değerli metallerle beraber gümüş fiyatları da baskı altında kalarak değer kaybetti. Gümüş cuma günü ons başına 54 doların altına kadar geriledi. Fiyatlardaki gerilemede ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri ve sürekli yükseleen petrol fiyatları etkili oldu.

FED KARARI BEKLENİYOR

Suudi Arabistan'daki Husi saldırılarının enerji arzında daha fazla aksamaya ilişkin endişeleri artırmasının ardından Brent petrolü dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenenden daha yüksek gelen ABD tüketici ve üretici enflasyon verileri, sıkı para politikasını destekledi.

CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını %10 olarak fiyatlıyor; bu oran Aralık ayı için %80 idi. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerleme konusunda daha fazla ipucu için 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerini bekliyor.

UBS'DEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

UBS stratejisti Giovanni Staunovo'ya göre Gümüş yeniden satış baskısı altında kalmış olmasına rağmen orta vadeli görünüm yapıcı olmaya devam ediyor.

UBS tahminlerine göre gümüş Aralık 2026'da 70,00 dolara ulaşacak. 2027 ortalarında 75,00 dolara tırmanacak. Eylül 2027'de ise 80,00 dolara varacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör