İslam Memiş: Bakan Nebati gümüş ile ilgili müjdeler verecek

Gümüşün fiziki olarak 4 çeşiti var;

1- Külçe gümüş

2- Gram gümüşler

3- Astar gümüş

4- Granül gümüş

Bu talebi farkeden kalpazanlar, sahte gümüş veya ayarı düşük gümüş üretmeye başladılar. İnternet ortamından sattıkları bu ürünlerle yatırımcıları dolandırıyorlar. Yatırımcı da dolandırıldığını bozdurmaya geldiğinde anlıyor ancak iş işten geçmiş oluyor. Ondan sebep yatırımcıların internetten sipariş verirken kurumsal şirketleri tercih etmeli, sipariş verdiği yeri aramalı, adreslerini kontrol etmeli ve güvenilir olduğunun teydini almalı. Emin olmadığı internet sayfalarına karşı çok dikkat etmeli. Yatırım yapacağım derken dolandırılabilir"

DOLANDIRILMAMAK İÇİN ÜZERİNDEKİ AYARA VE KAREKODA DİKKAT EDİLMELİ

Memiş,yatırımcının dolandırılmaması için yapması gereken şeyleri anlatarak, "Gümüş, 925 ayardır, üzerinde yazar ve sertifikalıdır. Sertifikası olmayan gümüşler tercih edilmemeli. Gümüşün üzerinde karekod vardır. Karekodu okutan yatırımcı üretici ve ürünle alakalı net bir bilgi görmelidir. Sertifikalı gümüşün içerisinde bir de faturası olması gerekiyor, eğer faturası yoksa yine şüpheyle bakmanız gerekiyor. Kurumsal firmalar, internetten sipariş veren gümüşü müşterilerine ürünü zaten sertifikalı, faturalı ve sigortalı gönderir. Bunlar önemli detaylardır. Talep nerdeyse dolandırıcılar ordadır. Diğer yandan yatırımcılar fiyat konusuna dikkat etmelidir. Ucuz altın veya ucuz gümüş olmaz. Fiyat o gün neyse o dur. Vatandaş ilanda ucuz gümüş buldum diye hemen satın almayı düşünürse bir kez daha düşünmeli "Ucuz veya bedava peynir fare kapanında olur" yatırım araçlarının ucuzu olmaz" dedi.