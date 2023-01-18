İslam Memiş: Bakan Nebati gümüş ile ilgili müjdeler verecek

Türkiye'de ekonomik değişkenlik altın fiyatlarını değişken hale getirirken sahte altın ve gümüş piyasasını da harekete geçirdi. Son yıllarda gümüşün değer kazanması, gümüşe olan talebin artması ve gümüşün internet ortamında satışa sunulması gümüş kalpazanlarını da devreye sokmasına neden oldu.
Finans analisti İslam Memiş, ucuz altın ve gümüşün olmadığını gümüşe talebi farkeden kalpazanların sahte gümüş veya ayarı düşük gümüş üretmeye başladıklarını İnternet ortamından sattıkları ürünlerle yatırımcıları dolandırdıklarını söyledi. Memiş gümüşün 2023 yılında yatırım aracı olarak ekonomide yerini alması için çalışma yapıldığını, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 2023 yılı için müjdeler vereceğini söyledi.
Gümüş piyasasının altın piyasasından daha fazla yatırımcısına para kazandırması ile sahte altın ve gümüş ürüten kalpazanların devreye girmesine neden olduğunu özellikle internetten verilen siparişlerle dolandırıcılıkların arttığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Son üç yıldır yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş kalpazanların iştahını kabarttı. Sahte altın ve ayarı düşük gümüş ile kalpazanlar yatırımcıların korkulu rüyası haline geldi. Bundan dolayı yatırımcıların kalpazanlara karşı internetten siparişle alınan altın ve gümüş yatırımlarında daha dikkatli olmalarına yol açtı. Çünkü gümüş kalpazanları devreye girerek yatırımcıları dolandırmaya başladılar. 2020'de 2,50 lira olan gümüşün gram fiyatı bugün 15 lira. 2020'de 12 dolar olan gümüşün ons fiyatı bugün 25 dolar. Son üç yıldır yatırımcısına altından daha fazla kazandıran gümüş, talep görmeye devam ediyor. Ancak son aylarda gümüş kalpazanları yatırımcılara zarar vermeye başladı. Türk yatırımcısına üç yıl önce gümüşü tanıttıp farkındalığını başlattım, iyi de oldu. Çünkü gümüşün son üç yıldır getirisi altından fazla. Mesela; 2022'de yatırımcılara altın yüzde 43 kazandırırken gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2022'ye 9,92 lira seviyesinden başlayan gam gümüş yılı 14,35 liradan tamamladı. Hal böyle olunca Türkiye'de veya yurt dışında vatandaşlarımızın fiziki gümüş talebinde bir artış oldu. Kapalıçarşı'ya gelme durumu olmayan yatırımcılar, internetten sipariş vermeye başladı.
Gümüşün fiziki olarak 4 çeşiti var;
1- Külçe gümüş
2- Gram gümüşler
3- Astar gümüş
4- Granül gümüş
Bu talebi farkeden kalpazanlar, sahte gümüş veya ayarı düşük gümüş üretmeye başladılar. İnternet ortamından sattıkları bu ürünlerle yatırımcıları dolandırıyorlar. Yatırımcı da dolandırıldığını bozdurmaya geldiğinde anlıyor ancak iş işten geçmiş oluyor. Ondan sebep yatırımcıların internetten sipariş verirken kurumsal şirketleri tercih etmeli, sipariş verdiği yeri aramalı, adreslerini kontrol etmeli ve güvenilir olduğunun teydini almalı. Emin olmadığı internet sayfalarına karşı çok dikkat etmeli. Yatırım yapacağım derken dolandırılabilir"
DOLANDIRILMAMAK İÇİN ÜZERİNDEKİ AYARA VE KAREKODA DİKKAT EDİLMELİ
Memiş,yatırımcının dolandırılmaması için yapması gereken şeyleri anlatarak, "Gümüş, 925 ayardır, üzerinde yazar ve sertifikalıdır. Sertifikası olmayan gümüşler tercih edilmemeli. Gümüşün üzerinde karekod vardır. Karekodu okutan yatırımcı üretici ve ürünle alakalı net bir bilgi görmelidir. Sertifikalı gümüşün içerisinde bir de faturası olması gerekiyor, eğer faturası yoksa yine şüpheyle bakmanız gerekiyor. Kurumsal firmalar, internetten sipariş veren gümüşü müşterilerine ürünü zaten sertifikalı, faturalı ve sigortalı gönderir. Bunlar önemli detaylardır. Talep nerdeyse dolandırıcılar ordadır. Diğer yandan yatırımcılar fiyat konusuna dikkat etmelidir. Ucuz altın veya ucuz gümüş olmaz. Fiyat o gün neyse o dur. Vatandaş ilanda ucuz gümüş buldum diye hemen satın almayı düşünürse bir kez daha düşünmeli "Ucuz veya bedava peynir fare kapanında olur" yatırım araçlarının ucuzu olmaz" dedi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NURETTİN NEBATİ GÜMÜŞ İLE İLGİLİ MÜJDELER VERECEK
Memiş, "Gümüş iyi bir yatırım aracı haline geldi. Gümüş, 2023'de de çok konuşulacak ve altından fazla kazandıracak değerli bir metal ve yatırım aracı olacak. Gümüş, sadece fiziki olarak alınmaz. Bankalardan gümüş hesabı açtırabilir ve birikimler de burda değerlendirebilir. Gümüş, yakında sistemde değerlendirelecek bir yatırım aracı haline gelecek Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ile bir ay önce bu konuyu görüştüğümüzde gümüş yatırımı ile ilgili güzel müjdeler vereceğini söyledi" diye konuştu.