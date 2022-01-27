Gümüşsuyu tekrar caddeye çıktı

2019 yılında Erciyes Anadolu Holding
bünyesine katılan Türkiye
'nin en köklü halı markası Gümüşsuyu, küllerinden yeniden doğarak büyüme atağına kalktı. Bir dönemin en gözde halı markası Gümüşsuyu, ülke genelinde caddelerde açtığı mağazalarla büyümesine hız verdi. Yılısonuna kadar yaklaşık 400 mağazaya ulaşmak istediklerini söyleyen Elda Halı
Genel Müdürü Ramazan Baran
, "Ürünlerimiz grup şirketlerimiz İstikbal
, Bellona
ve Mondi
mağazaları kanalıyla müşterilerimize ulaşıyordu. 2021'de mağazalaşma atağı başlattık. Bugüne kadar yapılanmamızı tamamladık. Şimdi mağaza atarak atağa kalkma zamanı" dedi.
CİRO İKİYE KATLANDI
Söz konusu hamlenin cirolarına da olumlu yansıdığını kaydeden Baran, 2021'de cirolarının 250 milyon TL'ye yaklaştığını söyledi. Bunun önceki yıla göre iki kattan fazla artış anlamına geldiğine vurgu yapan Ramazan Baran, "Bu şirketin 500 milyon TL ciroyu görmesi lazım, bu hedefle çalışıyoruz" dedi. Daha Gümüşsuyu'nun gidecek çok yolunun olduğunu ifade eden Baran, geçen yıl başlattıkları e-ticaret'in de satışlarına önemli bir ivme kazandırmasını beklediklerini ifade etti.
4 MİLYON METREKARE
Kayseri
'deki tesislerinde üretimini sürdüren Elda'nın yıllık üretim kapasitesi ise 4 milyon metrekareye yakın. 2021'de kapasitelerinin yüzde 85-90'ını kullandıklarını söyleyen Baran, istihdamlarının da 300'ü geçtiğini kaydetti. Elda'nın satışlarının yüzde 50-55'ini ihracat oluşturuyor. Hedeflerinin ihracatın satışlar içindeki payını 70'lere çıkarmak olduğunu söyleyen Ramazan Baran, "İhracatta biraz daha yol almamız lazım" dedi. Halen 30 ülkeye ihracat yapan şirket, bu sayıyı 50'ye çıkarma hedefiyle çalışıyor.
MAL VERİN SATALIM
YILLARDIR faaliyetini sonlandırmasına rağmen halen birçok dükkanda Gümüşsuyu tabelasının bulunduğunu hatırlatan Baran, "Markayı aldığımızda hukuki olarak bu noktalara ulaşarak 'tabelaları sökün artık biz bu markayı aldık' dedik. Ancak insanlar buna yanaşmadı, tabelalarını sökmek istemediler. 'Tabelamızı indirmeyiz, bize mal verin satalım' şeklinde çok fazla dönüş aldık. Bunlar anasında bizim müşterimiz olanlar da oldu" diye konuştu.
SIFIR TOZA TALEP FAZLA
HALI kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini söyleyen Ramazan Baran, doğalgazın ülke geneline yaygınlaşması ve evlerin daha fazla ısınmasıyla halı kullanımının daha küçük metrekarelere kaydığını belirtti. Gelişen teknoloji ile anti alerjik ürün gelişimine hız verdiklerini söyleyen Baran, "Özellikle astım hastaları için anti alerjik ürünler geliştirdik. Sıfır toz çıkaran ürünlere hem yurtiçinde hem de yurtdışında talep artıyor" diye konuştu.