Güneş enerjisi yatırımlarında yeni dönem: YEKA GES-2026’da 785 megavatlık tahsis

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2026 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından 2 bin avro katılım bedeli üzerinden açık artırma usulüne geçildi.

Denizli, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da toplam 785 megavatlık 11 proje için elektrik bağlantı kapasitesi tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda, tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50 avro sent, taban fiyat ise 3,25 avro sent olarak belirlendi.

Bakanlıkta yapılan yarışmalar kapsamında, toplam 7 başvuruyla 30 megavat kapasite için düzenlenen "G26-Denizli GES" yarışmasında en iyi teklifi 6. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin avro katkı payıyla Temmuz Güneş Denizli Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Toplam 4 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan "G26-Ankara-1 GES" yarışmasında ise 4. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 22 bin avro katkı payıyla en iyi teklif Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

30 megavat kapasite için 5 başvuruyla gerçekleştirilen "G26-Ankara-2 GES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 2. turda kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 12 bin avro katkı payıyla İklim İnvest Enerji ve Teknoloji Yatırımları AŞ oldu.

4 başvuruyla 110 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G26-Konya GES" yarışmasında en iyi teklifi 7. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 64 bin avro katkı payıyla İş Enerji Yatırımları AŞ sundu.

85 megavat kapasite için 5 başvuruyla gerçekleştirilen "G26-Kahramanmaraş-2 GES" yarışmasında en iyi teklifi 8. turda kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin avro katkı payıyla Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ortaya koydu.

Toplam 4 başvuruyla 50 megavat kapasite için yapılan "G26-Kahramanmaraş-3 GES" yarışmasında ise 12. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 74 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

55 megavat kapasite için 4 başvuruyla gerçekleştirilen "G26-Malatya-1 GES" yarışmasında en iyi teklif, 16. turda kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 91 bin avro katkı payıyla Ezel Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi.

3 başvuruyla 200 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G26-Diyarbakır GES" yarışmasında en iyi teklifi 2. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 16 bin avro katkı payıyla Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ sundu.

120 megavat kapasite için 3 başvuruyla gerçekleştirilen "G26-Mardin-2 GES" yarışmasında en iyi teklifi 3. turda kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 18 bin avro katkı payıyla Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ ortaya koydu.

Toplam 3 başvuruyla 25 megavat kapasite için yapılan "G26-Batman GES" yarışmasında ise 7. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 36 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ verdi.

40 megavat kapasite için 2 başvuruyla gerçekleştirilen "G26-Elazığ GES" yarışmasında en iyi teklif, 8. turda kilovatsaat başına 3,25 avro sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 36 bin avro katkı payıyla Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ'den geldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör