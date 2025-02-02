Güneş paneli devi Kalyon PV halka arz oluyor

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz oluyor. Halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleşecek. Pay başına 70.30 TL'den talep toplanacak. İş Yatırım Menkul Değerler ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın liderlik ettiği halka arzda, toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. "Enerjide tam bağımsız Türkiye" vizyonuyla, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduklarını söyleyen Kalyon PV'nin CEO'su Dr. İhsan Kulalı "Ülkemizin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biriyiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız. Bu topraklardan elde ettiğimiz değeri, yine bu topraklara fayda sağlamak hedefiyle yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla ürettiğimiz güneş teknolojileriyle karşılanmasını sağlayarak, enerji ithalatının da önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin TL'den 411 milyon 441 bin TL'ye yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11.26 olarak gerçekleşecek. 3.3 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın yüzde 78'i sermaye artırımı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Arzda yurtiçi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara "eşit dağıtım yöntemi" ile dağıtım yapılacak.Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak. Ürettikleri panellerin yaklaşık yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğuna vurgu yapan Kulalı, "Türkiye güneş enerjisinde altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyor. Bizler de ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde her zaman üst kaliteyi hedefleyerek, ulusal ve uluslararası sertifikalara akredite çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Ağustos 2020'de ilk üretim hatlarını devreye aldıklarını belirten İhsan Kulalı "Şirketimiz, üretim kabiliyetlerini hızla geliştirerek yıllık 2.000 MW üretim kapasitesine ulaştı. 111 bini kapalı olmak üzere 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan, toplamda 4 fabrikadan, bir yardımcı tesisten ve bir Ar-Ge merkezinden oluşan Kalyon PV, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında gerçekleştiriyor. Bu özelliği ile Avrupa'nın ilk, dünyanın sayılı entegre tesisi olma özelliği taşıyor" dedi.Kulalı, şöyle devam etti: "2025'te ürün gamımızda yapacağımız çeşitlilikle, daha yüksek verimli ürünlerimizle tüm pazar segmentlerine hitap eden ürünlerin arzını gerçekleştirebileceğiz. 2025 hedefimiz ülkemizde yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu güneş panellerini ve sektörün ithal ettiği panel ara ürünlerini pazara sunarak sektörün yerlileşmesine katkıda bulunmak. Yüksek verimli panellerimizin yanı sıra wafer ve hücrelerimizin satışını 2025 yılı içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynaklarımızla karşılanması, sektörümüzün ülkemizde gelişmesi bakımından bir kaldıraç görevi görecek. ABD'ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır."