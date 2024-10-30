Güneş tarlası vurgununda son perde

SABAH'ın günlerce manşetten vatandaşları uyardığı, "Güneş tarlası dolandırıcılığı" haberleri ses getirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında milyonlarca vurgun yapan 47 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlendi. Mağdurların avukatı Semra Acar, dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu, suçun boyutunun büyük olduğu için dosyada kısıtlamalar bulunduğunu kaydetti.2022'den bu yana internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding A.Ş. nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projeden sözde güneş tarlası satılmasına aracılık eden şahısların milyonlarca liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara çeşitli illerde 25 metrekarelik parselleri satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık kira vermeyi taahhüt etmiş ve vatandaşlara 10 yıl boyunca enflasyon oranında artacak kiralar garanti etmişti.Daha sonra bu kişiler SABAH Gazetesi'nin vurgunu ortaya çıkarmasının ardından İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ofislerini de kapatarak kayıplara karışmıştı. Nisan ayından bu yana mağdurlar savcılıklara akın ederken, beklenen operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kainat Holding yöneticilerinin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 işyerine baskın düzenlenirken, 10 zanlının da arandığı ifade edildi. Mağdurlar savcılığa verdikleri ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dâhil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini; bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikâyetçi oldu. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında yüz milyonlarca liralık fark olduğu belirlenirken, mağdurların avukatı Semra Acar, "Zanlıların verecekleri ifadelerin ardından örgüt şeması ortaya konacaktır" dedi.SABAH Gazetesi güneş tarlası dolandırıcılığına karşı 12 Mart'tan bu yana yaptığı bir dizi haberle vatandaşları uyarmıştı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar da o dönemde gazetemize ulaşarak mağduriyetlerini dile getirdi. Mağdurlardan Şükrü Deremumlu, "Sabah Gazetesi olarak bunların haberini dolandırıcılık uyarısı olarak yapmıştınız. Haklı çıktınız. Şu an şirketin telefonlarına ulaşılamıyor. Ben de hisse satın almıştım, ama iki aydır kira ödemiyorlar. Lütfen yardım edin" derken, mağdurlardan Adem Arslan ise, "Yaptığınız haberleri gördük ama basiretimiz bağlandı herhâlde... 2022 yılından bu yana toplamda 1,7 milyon TL yatırım yapmıştım. Bunun 730 bin TL'sini geri aldım ama 1 milyon TL zarardayım. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuşmuştu.