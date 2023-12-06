Güneşe 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda bugüne kadar yapılan 500 milyon dolarlık yatırıma ilave olarak 2024 yılında 100 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha yapılacak. Şu anda günlük 4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak panel üreten fabrikada kapasite artırımı ile birlikte 20 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya denk panel üretimi gerçekleşecek. Güneş enerjisi panel üretimi alanında "ingot, wafer, hücre ve panel" aşamalarından oluşan dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olan Kalyon PV, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle güneş enerjisi teknolojilerini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl sonu değerlendirmesi ve 2024 yılı hedeflerini açıklamak üzere Kalyon PV'nin Ankara Malıköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan dev fabrikasında bir toplantı düzenlendi.Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, yatırımın Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu tesis aynı zamanda çip üretimi için gerekli olan, yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip bir merkez. Gelecekte Türkiye olarak çip üretimini gerçekleştireceksek; bu fabrikada bunun ilk adımını atıyoruz. Ne Avrupa'da ne de Amerika'da örneği olmayan bu tesis ile Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlıyoruz. İthal ettiğimiz ürünleri artık yüzde 80 oranında burada üretebilecek kapasiteye ulaşmış olacağız" dedi.Şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise Kalyon PV entegre tesisinde 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, "Yıllık 2 GW'lık güneş paneli üretiyoruz. Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW'a çıkarmak. Bu kapasiteye ulaştığımızda; yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz" diye konuştu.Geçtiğimiz aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatlarını ABD'ye gerçekleştirdiklerini dile getiren Tüfekçi; önümüzdeki yıl yapılacak yeni yatırımla ilgili şunları kaydetti: "100 milyon dolarlık yatırımın yüzde 70'ini fabrikanın kendi elektriğini üretebilecek güneş enerjisi santrali kurulumu oluşturacak. Bunun kurulması ile birlikte fabrikamızın karbon nötr olmasını sağlayacağız. Şanlıurfa Viranşehir'de bu kapsamda güneş santrali kuracağız."Türkiye'nin güneş enerjisi alanında atacağı çok büyük adımlar olduğunu da ifade eden Tüfekçi, "Cumhurbaşkanımız, 2035'te Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 53 GW olacağını açıkladı. Bugün bu rakam 10 GW. 12 yıl içinde 53 GW'a çıkacağız ve bu yaklaşık her yıl 3-4 GW'lık kurulum demektir. Türkiye yenilenebilir enerjide koştuğu bir döneme giriyor. Kalyon PV olarak bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.Kalyon Holding'in, dünyanın en önemli gündem maddelerinden olan iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinin de altını çizen Elvan, bunun en önemli örneğinin Konya Karapınar'da kurulan 1300 megawat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinin olduğunu kaydetti. Elvan, "Hedefimiz ise 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 GW'lik kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz" dedi.ATIRIM: 2024'te toplam yatırım 600 milyon dolara ulaşacakÜRETİM KAPASİTESİ: 2 GW (günlük yaklaşık 4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya denk panel üretiliyor)İSTİHDAM: 2 binin üzerinde kişi çalışıyor FABRİKA SAHASI: 250 bin metrekare büyüklüğe sahip.YERLİ ÜRETİM: Yüzde 80'in üzerindeBEDELİ: 1 milyar dolarSAHA BÜYÜKLÜĞÜ: 20 milyon metrekare alan (2600 futbol sahası)KARBON ÖNLEME: Yıllık 2 milyon ton karbon emisyonu önleniyorPANEL SAYISI: 3.5 milyon adet panel kullanıldıÜRETİM: Yıllık 3 milyar kilowatsaat elektrik üretiliyor. 2 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacı karşılanıyor.