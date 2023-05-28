Güneşte 10 yılda 10 bin megavata ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde güneş enerjisinde artan yatırımlara dikkat çekerek, toplam kurulu gücün 10 bin megavatı aştığını söyledi. "10 yılda 10 bin megavata ulaştık" diyen Bakan Dönmez, özellikle son birkaç yılda sektörün atağa geçtiğine vurgu yaptı. Dönmez, "Bu da bize gösteriyor ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde güneş enerjisi kapasitemiz daha da hızlanarak büyüyecek" dedi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) yeşil dönüşümü çalışmaları programına katılan Bakan Dönmez, daha önce enerji sektörü denildiğinde akla ilk olarak petrol, kömür ve doğalgazın geldiğini ancak günümüzde bunun değiştiğini söyledi.Dönmez, şöyle konuştu: "Son yıllarda enerji teknolojilerinde büyük bir dönüşümü başlattık. Teknolojiyi üreten, Ar-Ge ve Ür-Ge ile sürekli geliştiren, inovasyon odaklı, ihracat kapasitesi yüksek bir enerji teknolojileri altyapısı oluşturduk. Bugün güneşte yüzde 75, rüzgâr ve biyokütlede yüzde 65, jeotermalde yüzde 55 oranında yerli teknolojiye sahibiz. Güneş paneli üretiminde dünyada Çin ve Vietnam'dan sonra üçüncü sıradayız. Avrupa'nın toplam üretiminin iki katından daha fazla güneş paneli üretiyoruz."Türkiye'nin 10 yılda güneş enerjisinde kendi teknolojilerini üretebilir hale geldiğini kaydeden Dönmez, "Bugün toplam kurulu gücümüzün yüzde 50'sinden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Elektriğimizin yaklaşık yüzde 40-45'lik bölümünü yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz. Yenilenebilir kaynaklı elektrik kapasitemiz son 20 yılda 4.5 kat arttı. Son 10 yılda toplam kurulu gücümüz yıllık yüzde 5.5 artarken yenilenebilir kurulu gücümüz yıllık yüzde 9.2 büyüdü" diye konuştu.