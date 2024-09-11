Güney Kore’den SHT projesine büyük ilgi!

2053 YILINA KADAR 250 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLANDI

1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi prestijli projeleri Koreli ortaklarla hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün devamındaki 127 kilometrelik otoyolu beraberce yapalım istiyoruz. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin, Kınalı-Malkara Kesimi için Koreli DAELIM firmasıyla gerekli görüşmeler yapılıyor. Yine Kore tarafından finansman sağlanması noktasında çok ciddi bir aşamaya gelindiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum." dedi. Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 22 yılda yapılan yatırımları da anlatan Bakan Uraloğlu, 272 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydederek, 165 milyar dolarını karayolu altyapı yatırımlarının teşkil ettiğini ve bundan sonra demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirtti. Uraloğlu, "Özellikle 2053 yılına kadar, yaklaşık 30 yıllık bir periyotta, hem karayollarına hem demiryollarına hem de deniz taşımacılığına yine 250 milyar dolar civarında bir yatırım yapmayı planladık." dedi.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ MASADA

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 15 yıldır yüksek hızlı demiryolu işleticisi ülkelerden olduğunu belirterek, "250 kilometre saate kadar işletilen hızlı tren hatlarımız var. Şimdi de Ankara-İstanbul arasında 350 kilometre saat hızla seyahat edebilecek bir demiryolu projesi üzerinde çalışmaya başladık. Koreli mevkidaşımla süper hızlı treni konuştuk. Projemize büyük ilgi gösterdiler. Bu da bizi çok memnun etti. Şu anda ülkemizde 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı bulunuyor, bunu kısa vadede 5 bin kilometreye çıkarmayı düşünüyoruz." dedi. Bakanlık bünyesinde bulunan TÜRASAŞ tarafından 160 kilometre saat hızla seyahat eden elektrikli trenleri imal edildiğini ve kullanıma sunulmasının da konuşulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Şimdi ise 225 kilometre hızla giden trenin üretimini planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye ve Kore arasında, denizcilik alanındaki iş birliklerinin de konuşulduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında taslak bir deniz taşımacılığı anlaşması üzerinde müzakerelerin devam ettiğini anımsatarak bu konuda da mesafe kat edilebileceğini düşündüğünü belirtti.

"BUSAN'A 7 TANE YENİ SEFER VERİLMESİ KONUSUNDA KARŞILIKLI GÖRÜŞÜYORUZ"

Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Şu an iki ülke arasında karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor; Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul'e 11 frekans olan uçak seferinin 21'e çıkarılması, yine Busan'a da 7 frekans yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore ile bu da bizim için önemli. Türkiye'de birçok iş birliği yaptık. Elbette bunları geliştirmemiz gerekir." dedi.