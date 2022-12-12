Güneydoğu’dan Milano’ya: Bir modacının başarı hikâyesi

Eğitime olan inancını asla yitirmeyen ve iş hayatıyla birlikte eğitimine devam eden Samsama, açıktan ortaokulu, sonrasında Akşam Lisesi'ni bitirdi. Özel bir üniversitede Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisansını tamamladı. Şimdi ise tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaşıyor. Bir yandan "Aile şirketi anayasası" ve "Aile Anayasası" şeklinde yönetim ilkelerini hazırlarken, "Hayat Boyu Eğitim" ilkesi doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sürdürmek için "CUNO Akademi"yi kurdu. Birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde yer alarak, "Mükemmellikte Kararlılık" belgelerini aldı.

"Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da hayali gerçekleşmez" düşüncesini benimsediğini belirten Samsama, özellikle kurumsallaşma, markalaşma ve aile şirketinin yönetimi yönünde yoğunlaştığını, tecrübelerini gençlere aktardığını belirtiyor. 33 yıllık deneyim, bilgi ve tecrübelerini "Hayalin Gerçeğe Yolculuğu" adlı bir kitapta bir araya getiren Samsama, "Her işin başlangıcı hayal etmekle başlar. Hayal dediğin şey içindekini, gönlündekini aklınla ve mantığınla birleştirmektir. Asıl hayal ise insanın kendisini bir davaya adamasıdır. Allah insana hangi konuda bir yetenek veriyorsa o alanda başarı da veriyor. Önemli olan sizin hangi alana ilgi duyduğunuzdur. 33 yıllık bir deneyimle tekstil ve hazır giyim sektöründe çırak olarak başladığım iş hayatına, girişimci bir ruh ve sistematik bir bakış açısıyla kurumsallaşma yolunda ilerlerken aynı zamanda, küresel bir marka olma hedef ve vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

TECRÜBELERİNİ GENÇLERE AKTARIYOR

"Kazandığım birikimlerin ve tecrübelerin benimle birlikte kaybolmasına gönlüm razı olmadı" diyen Mithat Samsama şöyle devam etti: Kurumsallaşma başta olmak üzere, aile şirketi yönetimi, markalaşama, tasarım, pazarlama ve üretim aşamaları, aidiyet duygusunun kazandırdıkları, kurum kültürünün kalkınma ve ilerlemedeki önemi, başarıya giden yolu açanlar ve tıkayanlar gibi konularda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğim deneyimlerimizi gençlerimizle paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum.

AİLE ŞİRKETLERİNİ İKTİDAR OLMA HIRSI, KISKANÇLIK VE DEDİKODU BİTİRİYOR

Uzun yıllar aile şirketlerini incelediğini bu konuda araştırmalar yaptığını ve şirket için anayasa belirlediğini anlatan Mithat Samsama, "Aile şirketleri mutlaka yazılı olarak bir "Aile Anayasası" ve "Aile Şirketi Anayasası" olmak üzere iki farklı anayasaya sahip olmalıdır. Bu anayasalar aileye ve şirkete kurumsal bir kimlik ve kültür kazandırırken, diğer taraftan uluslararası bir sisteme sahip olmalarını sağlayacaktır. Aile şirketlerindeki kavgaların çoğunun, şirketi oluşturan bireylerin geçmişten kurtulamamalarıdır. Batmış aile şirketlerine baktığımızda ise en önemli sebeplerin başında, şirketi oluşturan kardeşler arasındaki iktidar hırsı, kıskançlık veya dedikodudan kaynaklanan kavgalar olduğunu görüyoruz." Diyerek ayrıca "El alem ne der?" düşüncesinin de tehlikeli olduğunu sözlerine ekliyor.