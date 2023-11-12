Günlük kâr 3.2 milyar TL

Borsa İstanbul'da, endeks son bir ayda, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle seçim sonrasındaki hızlı yükselişin düzeltmesini yaparken, dokuz aylık bilançolar önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Şirketlerin dokuz aylık toplam net kârı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 53.2 artarak 877 milyar liraya ulaştı.Şirketlerin yılın ilk dokuz ayında günlük ortalama net kârı 3 milyar 212 milyon TL olurken, saat başı ortalama kâr 133.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Borsa şirketleri ilk dokuz ayda dakikada ortalama 2 milyon 230 bin TL net kâra ulaştı. Şirketlerin toplam cirosu da ilk dokuz ayda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 6 trilyon 127 milyar liraya çıktı. Günlük ortalama ciro 22 milyar 443 milyon TL oldu. İlk dokuz ayda şirket başına ortalama net kâr 1 milyar 738 milyon TL, ortalama ciro ise 12.4 milyar TL oldu.Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde bulunduran BIST-30 Endeksi'ndeki şirketler yılın ilk dokuz ayında cirolarını yüzde 35.2 artırarak 3 trilyon 387 milyara taşırken, net kârları ise yüzde 46 artarak 562.7 milyon TL oldu. BIST- 30'da ortalama ciro 112.9 milyar TL, ortalama net kâr ise 18.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sanayi şirketlerinin cirosu yüzde 39 artarak 2.1 trilyona ulaşırken, net kârları ise yüzde 27 artarak 175.3 milyara çıktı. En fazla ciro büyümesi yüzde 92 ile ticaret sektöründe yaşandı. Bu sektördeki şirketlerin cirosu 595 milyara ulaşırken, net kâr yüzde 88 artarak 36.5 milyara yükseldi. Net kârda ise en hızlı büyüme turizm ve hizmet endeksinde görüldü. Hizmet endeksindeki şirketlerin cirosu yüzde 67 artarak 1.5 trilyona ulaşırken, net kâr yüzde 116 artarak 185.9 milyara çıktı. Bankacılık sektörünün kârı da yüzde 35 artarak 243 milyarı geçti. 442 şirketin kâr açıkladığı ilk dokuz ayda zarar eden şirket sayısı 64'te kaldı. 311 şirket kârını artırırken, 114'ünün karı azaldı.14 şirketin kâr artışı yüzde 1.000'i geçerken, toplamda 90 şirketin kâr artışı yüzde 200'ü geçti. 185 şirket yüzde 100'ün üzerinde kâr büyümesi gerçekleştirdi. Kârını en fazla artıran şirket, yeni halka açılan Vera Konsept GYO oldu. Şirketin geçen yılın ilk dokuz ayında 650 bin TL olan net kârı, 2023'ün aynı döneminde yaklaşık 165 kat artarak 1 milyar 66 milyon TL'ye çıktı. En fazla kar eden şirket Koç Holding oldu. Holding'in dokuz aylık kârı yüzde 75.3 artarak 73.7 milyar TL olarak gerçekleşti. 18 şirket kârda 10 milyar barajını geçerken, 37 şirket 5 milyarı aştı. Toplamda 102 şirketin kârı 1 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. En fazla zarar açıklayan şirket 3.8 milyar TL ile Ereğli oldu. Bu şirketi 3.3 milyar TL ile Akenerji takip etti.EN fazla kâr eden ikinci şirket olan Türk Hava Yolları (THY), üçüncü çeyrekte tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin 9 aylık kârı yüzde 80.5 artarak 69.5 milyara ulaştı. Yılın ilk ilk çeyreğinde 4 milyar 418 milyon TL, ikinci çeyreğinde 13 milyar 754 milyon TL kâr eden THY, üçüncü çeyrekte ise 51 milyar 331 milyon TL kâra ulaştı. Böylece cumhuriyet tarihinde bir şirketin bir çeyrekte ulaştığı en yüksek kâr rakamına imza atıldı. Öte yandan dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma unvanını elindiren bulunduran THY, toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile hafta sonunda istişarelerde bulundu.