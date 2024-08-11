Gurbetçi girişimciler IPARD ile tersine göç yapıyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD Programı'na yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlardan yoğun ilgi geldi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının IPARD destekleri ile yatırım yapmak için Türkiye'ye döndüklerini bildirdi. Yatırım yapmak için tersine göç yapan gurbetçi girişimcilerin Türkiye'de yeni sermaye girişine büyük katkısı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Böylelikle ülkemize yurtdışından yeni sermaye girişi oluyor; tersine göç teşvik ediliyor, kırsalda kurulan modern tesislerde ülkemiz tarımı ve kırsal kalkınmasına ciddi katkılar sağlanıyor" dedi. Bugüne kadar, yurtdışında yaşayan vatandaşların 33 ilde yatırım yaptığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "277 milyon liralık yatırım ülkemize kazandırıldı. 128 tesiste 700 kişiye istihdam sağlanıyor" diye konuştu. Yumaklı, IPARD Programları kapsamında bugüne kadar kırsaldaki girişimcilere toplam 45.7 milyar lira hibe desteği sağlandığını, bu hibeler sayesinde 97.2 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini anlattı.