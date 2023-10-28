Gürok’tan 10 yılda 1.5 milyar $ yatırım

1948'de Kütahya'da başlayan faaliyetlerini bugün sanayi, turizm ve yapı sektörlerinde sürdüren Gürok Grup, 75'inci yılını gala ile kutladı. Galada şirketin tarihi, başarı hikâyesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı. Şirketin sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleterek Türkiye'yi ileriye taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, "Son 10 yılda faaliyette olduğumuz sektörlerde şirketlerimizin büyüme, Ar-Ge ve inovasyon gibi ihtiyaçlarına yönelik toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1.5 milyar dolar yatırım planımız var. Tüm markalarımıza hayat veren 5 bin Gürok çalışanımızla geleceğe heyecan ve umutla bakıyoruz" dedi.