Güven artıyor, çarklar hızlanıyor

Enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını normalleştirirken, büyüme ve istihdam performansını korumayı başaran Türkiye ekonomisinde, sanayi kesimi üretimde gaza bastı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün açıklanan verilere göre, reel kesimin güveni kasımda artarken, kapasite kullanım oranı da yükseldi.Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda bir önceki aya göre 1.2 puan artışla 103.4 seviyesine yükseldi. Endeks böylece Nisan 2024'ten beri en yüksek düzeye çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 75.6 seviyesine çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 76.1 ile 5 ayın zirvesine ulaştı.Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre 1.2 puan artarak, 103,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor. Politikalarımızı şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz. Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla geleceğimizi sağlam zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz" dedi.