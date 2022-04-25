Güven de kapasite kullanımı da artıyor

GEÇEN yılı yüzde 11 büyüme ile tamamlayan Türkiye ekonomisinde canlılık, beklentilerin aksine 2022'de de devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, nisanda marta göre 0.5 puan artarak yüzde 77.8 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.Öte yandan reel kesim güven endeksi de nisanda 1.2 puan artarak 109.7'e yükseldi. Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.