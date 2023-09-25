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Giriş Tarihi: 25.9.2023 10:58

Güven endeksi eylülde perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

Güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 1 yükseldi.

AA
Güven endeksi eylülde perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 2 azalarak 113 değerine gerilerken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3 artarak 117,7'ye, inşaat sektöründe yüzde 1 yükselerek 88,3'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 115,3 iken eylülde 113'e geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4,2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,4 azaldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta 114,3 iken bu ay 117,7'e çıktı.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6,5 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 87,4 iken bu ay 88,3 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 azalırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 3,7 artış gerçekleşti.

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Güven endeksi eylülde perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı
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