Güven endeksi perakende ticaret ve inşaatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2 azalarak 111,8 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektöründe yüzde 1,1 artışla 88 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ağustosta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,5, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,4 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,9, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,2, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 1 artış olarak kayıtlara geçti.