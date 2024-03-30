Haberleşmede rekor büyüme 224 milyar TL satış geliri sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70.1 milyar TL'ye ulaştığını açıklayarak, "2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 72.3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.2023 yılı dördüncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket ve 848 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam 8 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu söyledi. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2023 sonu itibarıyla 7.3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8.3 milyon elektronik sertifika oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısının taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdiğini kaydetti.Uraloğlu, 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısının 92.2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirterek, "Mobil abonesi olan 84.9 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4.5G aboneliğine geçmiş durumda. Hatta 4.5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ise 9.3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15.4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibarı ile taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177.3 milyonu geçmiş olup 2023 yılında taşınan mobil numara sayısı ise 10.2 milyona ulaştı" dedi. Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 31 Aralık 2023'e kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 adet numaranın taşındığını söyledi.URALOĞLU, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayarak, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre yüzde 20'lik artışla 6.8 milyona çıktı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.