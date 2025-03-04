Habur Sınır Kapısı’na konforlu ulaşım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Mardin güzergahında bulunan Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun 54 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak önceki yıllarda hizmete alındığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu yol kesiminin ağır taşıt trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Habur Sınır Kapısı'na ulaşan Türkiye Transit Karayolu (TETEK) güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek "Ağır tonajlı araçların geçtiği yolun üstyapısının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 54 kilometrelik yolun beton yol standardına dönüştürülmesine karar verdik." dedi.

KALKINMA YOLU'NA DA HİZMET VERECEK

Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nda bu bağlamda çalışmalara 26 Şubat 2025 tarihinde başlandığını da anlatan Uraloğlu, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu'nun Türkiye'nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında önem arz ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "Yol, Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılması planlanan otoyol kesimi hizmete alınıncaya kadar Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek." ifadelerini kullandı.