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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Hac’da ‘E-vize’ tuzağı kurdular

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Hac’da ‘E-vize’ tuzağı kurdular
Son dönemde dolandırıcılar hacca gitmek isteyen vatandaşlara gözünü dikti. Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına kapıda sağladığı e-vize imkânını kullanan sahtekarlar, 'Kurasız hac imkânı', 'Özel Hac', adı altında ilanlarla vatandaşları kandırıyorlar. Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, hac kontenjanının sınırlı olduğunu belirterek, bu ilanların dolandırıcıların tuzağı olduğunu söyledi. Şahin, "Ülkemize tanınan hac kontenjanı, 83 bin 430. Hacca gitmeye hak kazananlar 2 Kasım'da çekilen kurayla belirlendi. Yeni uygulamaya konan vizeyle hac yapmak ise mümkün değil. E-vize uygulaması sadece turistik amaçlı ziyaretler (turistik, iş, umre, aile ziyareti ) için uygun. Hac döneminde kutsal beldelere gidiş için geçerli değil. Kura sırasına göre sırası gelmeyen hacı adaylarının hacca gitme imkânı yok" dedi.
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Hac’da ‘E-vize’ tuzağı kurdular
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