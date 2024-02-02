Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan

Görevden
affını isteyen
Hafize Gaye
Erkan'ın ayrılmasının
ardından,
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
(TCMB) Başkanlığı'na
Fatih Karahan atandı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
imzalı kararname, Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Karahan,
28 Temmuz 2023'ten bu yana
TCMB Başkan Yardımcılığı
görevini yürütüyordu.
1982 yılında Eskişehir'de
doğan Karahan, 2006 yılında
Boğaziçi Üniversitesi Matematik
ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden
mezun oldu. 2012 yılında
Pennsylvania Üniversitesi'nde
Ekonomi alanında yüksek lisans ve
doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına
2012 yılında New York Merkez
Bankası'nda ekonomist olarak başlayan
Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da
başekonomist görevine atanmıştı.
Öte yandan Hafize Gaye Erkan,
görevden affına ilişkin açıklamasında
şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası'nın ilk
kadın başkanı olma gururunu
yaşamama vesile
olan Sayın Hazine ve
Maliye Bakanımıza ve
yaklaşık 9 aydır bu görevi
beraber sürdürdüğüm,
gece gündüz demeden her biri
büyük bir özveriyle çalışan mesai
arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.
Ülkeme hizmet etme imkânını bana sunan
ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi
arz ediyorum."
ŞİMŞEK: KENDİ TAKDİRLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin şunları kaydetti: "Sayın Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Saygı ile karşılıyor, ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak TCMB Başkanı Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."