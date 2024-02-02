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Giriş Tarihi: 3.2.2024

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan
Görevden affını isteyen Hafize Gaye Erkan'ın ayrılmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karahan, 28 Temmuz 2023'ten bu yana TCMB Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 1982 yılında Eskişehir'de doğan Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atanmıştı. Öte yandan Hafize Gaye Erkan, görevden affına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ülkeme hizmet etme imkânını bana sunan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."




ŞİMŞEK: KENDİ TAKDİRLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin şunları kaydetti: "Sayın Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Saygı ile karşılıyor, ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak TCMB Başkanı Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."
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Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan
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