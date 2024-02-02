Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Fatih Karahan

Görevdenaffını isteyenHafize GayeErkan'ın ayrılmasınınardından,Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası(TCMB) Başkanlığı'naFatih Karahan atandı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğanimzalı kararname, ResmiGazete'nin bugünkü sayısındayayımlandı. Karahan,28 Temmuz 2023'ten bu yanaTCMB Başkan Yardımcılığıgörevini yürütüyordu.1982 yılında Eskişehir'dedoğan Karahan, 2006 yılındaBoğaziçi Üniversitesi Matematikve Endüstri Mühendisliği bölümlerindenmezun oldu. 2012 yılındaPennsylvania Üniversitesi'ndeEkonomi alanında yüksek lisans vedoktorasını tamamladı. Çalışma hayatına2012 yılında New York MerkezBankası'nda ekonomist olarak başlayanKarahan, Kasım 2022'de Amazon'dabaşekonomist görevine atanmıştı.Öte yandan Hafize Gaye Erkan,görevden affına ilişkin açıklamasındaşu ifadeleri kullandı:"Merkez Bankası'nın ilkkadın başkanı olma gururunuyaşamama vesileolan Sayın Hazine veMaliye Bakanımıza veyaklaşık 9 aydır bu göreviberaber sürdürdüğüm,gece gündüz demeden her biribüyük bir özveriyle çalışan mesaiarkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.Ülkeme hizmet etme imkânını bana sunanve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyenSayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimiarz ediyorum."Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin şunları kaydetti: "Sayın Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Saygı ile karşılıyor, ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak TCMB Başkanı Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."