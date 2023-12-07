Hafta sonuna eklenen yılbaşı tatili turizmi hareketlendirdi

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler, kaplıcalar ve kayak merkezlerinin yanı sıra sahillerdeki tesislere de ilgi gösteriyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Başkan Yardımcısı İşler, gaztecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının turizm açısından başarılı bir yıl olduğunu, yılbaşındaki doluluklarla bu başarının taçlanacağını söyledi.

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı oluştuğunu kaydeden İşler, yeni yıla turistik tesislerde girmek isteyenlerin konaklamalı tercihlere yöneldiğini ifade etti.

İşler, genellikle 2, 3 ve 4 günlük tatil talepleri geldiğine işaret ederek, otellerin de yılbaşı için sanatçılı, orkestralı gibi çeşitli programlarla misafirlerini ağırlayacağını dile getirdi.

Çocuklar için etkinlikler, menüler hazırlandığını söyleyen İşler, "Yılbaşının bir güne geldiği tatil günlerinde genelde şehir hayatı yaşayanlar şehrin dışına gidip gelmeyi bir külfet görüyorlardı ve tercihlerini şehir içi otellerde veya yeme içme alanlarında değerlendiriyorlardı. Ancak bu sefer yılbaşının üç güne geliyor olması özellikle şehir dışına çıkmak, şehirden kaçmak adına da bir fırsat onlar için." diye konuştu.

Yılbaşı için özellikle kayak merkezleri, termal tesisler ile Antalya'dan Ayvalık'a kadarki sahil bandına ilgi olduğunu, İstanbul ve Ankara'da da şehir içi otellerin ciddi talep gördüğünü bildiren İşler, "Hemen hemen 25 gün gibi bir süre olmasına rağmen otellerdeki doluluklar yüzde 70'lere gelmiş durumda." dedi.

İşler, gecelik konaklama ücretinin tatilcinin bütçesine göre kişi başı 2 bin liradan 40 bin liraya kadar çıkabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimizin muhakkak şimdiden karar vermeleri lazım. Çünkü şu anda yüzde 70'lere kadar ulaşmış olan doluluklar, yılbaşı gecesine kadar artacak. Tabii arz ve talep dengesine göre de fiyatlarda artış olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar erken karar verip, şu andaki ekonomik fiyatlardan faydalanmalarını salık veririz."