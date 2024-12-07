Hakkari-Yüksekova arası 25 dakika kısalıyor

BÖLGENİN YÜKSELEN YILDIZI HAKKARİ

Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Hakkari; yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen yıldızlardan bir tanesi. Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ise ulaşım ağının gelişmesi şarttır." şeklinde konuştu.

22 YILDA 46 MİLYAR LİRA YATIRIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yıl içerisinde Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de söyleyen Uraloğlu, "Bir kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik. Hiç BSK kaplamalı yolu yoktu, 167 kilometre BSK kaplama yaptık Hakkarili vatandaşlarımızı yollarda konforla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı, 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.