HAK'tan özel sektöre "helal akreditasyon zorunluluğu" bilgilendirmesi

Helal Akreditasyon Kurumu, helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren düzenlemenin ardından, Türkiye'de özellikle gıda alanında faaliyet gösteren firmalarla bu konuya ilişkin bir araya gelmeye başladı. Toplantılarda, ithal edilerek ya da yurt içinde üretilerek piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin helal belgeli olması halinde, bu belgelerin HAK'tan akredite olmuş yetkin kuruluşlardan temin edilmesinin önemi üzerinde duruluyor.

İç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirilirken, Kurum da düzenlediği seminerlerle özel sektörü bu yasal zorunluluk hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

HAK, helal belgesi düzenleyen kurumların akreditasyonunu mecburi hale getiren ve kısa süre önce TBMM'de kabul edilen düzenlemenin ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haziranda Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, ithal edilenler de dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların HAK tarafından akredite edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk, 1 yıllık bir geçiş süresinin ardından 4 Haziran 2023 tarihi itibarıyla başlayacak.

Düzenlemeyle, tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlerin "helal" olarak belgelendirilmesi gönüllülük esasına dayalı olarak devam edecek ancak bu belgeleri düzenleyecek kuruluşların uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için HAK tarafından denetlenip akredite edilmesi zorunlu olacak.