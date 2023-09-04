Halil Bağıban, ENR ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergisi ENR'nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2022 yılı listesi açıklandı. Türkiye'den 42 firma ödül almaya hak kazandı.

GÜRBAĞ GROUP ÜST SIRALARDAKİ YERİNİ KORUDU

Uzun yıllardır listenin değişmezleri arasında yer alan Gürbağ Group, bu yıl da dünya sıralamasında üst sıralarda yerini korudu. Türkiye'den ödül alan 42 firma arasında yer alan Gürbağ Group adına ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban'a verildi. Bağıban ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödül alanları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayretlerin, başarıların ve kazançların artması temennisinde bulundu.

HEDEF: TÜRKİYE'DE VE GLOBALDE BAŞARIYI SÜRDÜRMEK

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban "Gürbağ Group olarak Türkiye ve yurt dışında çeşitli prestij projelerinin yapımını da sürdürüyoruz. Bunlar arasında toplu konutlar, kültür merkezleri, üniversiteler ve okullar, spor kompleksleri, endüstriyel tesisler, askeri tesisler, kamu binaları, su arıtma tesisleri, isale hatları, kanalizasyon hatları, barajlar ve sulama kanalları, yol inşaatı, köprülü kavşaklar, tüneller ve metrolar, beton prefabrik elemanlar ve çelik konstrüksiyon yapılar bulunuyor.

"DEPREMDE, MALATYA VE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ KESİNTİSİZ HİZMET VERDİ"

Gürbağ Group olarak sağlam ve güvenli yapılar inşa etmeye devam edeceklerini ifade eden Gürbağ Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban "Dünyanın örnek aldığı ve imrenerek baktığı sağlık sistemimize katkı vermekten büyük gurur duyuyoruz. Modern anlamda tam donanımlı olan hastanelerimiz tıbbı süreçlerde vatandaşlarımıza her türlü sağlık imkanını üst düzey hizmet kalitesi ile sunarken aynı zamanda yapı güvenliğiyle de örnek teşkil etti. Şubat ayında yaşadığımız üzücü depremlerde, yapımını üstlendiğimiz Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi ve Osmaniye Devlet Hastanesi depremlerin etkilediği bölgede olmasına rağmen hiçbir hasar almadan deprem sırasında da hizmet vermeye devam etti ve tıbbi süreçlerde herhangi bir aksama yaşanmadı hatta aynı zamanda deprem sürecinde birçok kişi için de güvenli bir nokta oldu" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL KALİTE ZİNCİRİ İÇERİSİNDE YERİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"

Gürbağ Group olarak her türlü inşaat faaliyetlerinde küresel kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, iş görenlerin sağlığına büyük önem verirken; bu konuda da uluslararası norm ve standartları bünyesinde uygulayarak, küresel kalite zinciri içerisinde yerimizi almak istiyoruz.

2012 yılından itibaren yer aldığımız ENR listesinde Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından biri olma başarısını sürdürmek ve diğer Türk inşaat firmalarımızla beraber daha iyi konumlara gelmeyi hedefliyoruz. Buradan bizleri destekleyen devletimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.