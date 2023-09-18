Halka arzda 50 milyar TL aşıldı

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının 7.3 milyonu geçerek tarihi rekor kırmasında etkili olan halka arzlarda da sermaye piyasaları tarihinin en büyük performanslarından birine imza atılıyor. 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alarak halka arzını gerçekleştiren şirket sayısı 36'ya ulaşırken, toplam halka arz büyüklüğünde 50 milyar 262 milyon TL'ye ulaşıldı.Halka arz büyüklüğünde TL bazında rekor kırılırken, şirket sayısında da şu ana kadar tarihin en iyi üçüncü performansı sergilendi. Bu yıl gerçekleştirilen 50.3 milyar liralık halka arza yatırımcıdan gelen talebin büyüklüğü ise 458.8 milyar TL oldu. Bu yıl gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü, 2010-2022 arasındaki 13 yıllık dönemin toplamına ulaştı. Borsada söz konusu 13 yıllık dönemde 229 şirket 52.8 milyar liralık halka arz gerçekleştirmişti.Enflasyona karşı getiri arayışında olan yatırımcıların halka arzlara ilgisinde, bu şirket hisselerinin işlem görmeye başladıktan sonra sergilediği performans etkili oldu. Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 133.7 yükseldiği son 1 yılda, halka arz endeksindeki artış yüzde 283.6 oldu. Son 3 yılda BIST100 Endeksi yüzde 665 artarken, BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 2.535 prim yaptı. Yılbaşından bu yana ise BIST- 100 Endeksi yüzde 43 yükselirken, halka arz endeksindeki artış yüzde 93'ü geçti.Gerçekleşen son halka arzlarda yatırımcı sayısının 3 milyonu geçtiği gözlenirken, Reeder Teknoloji'de katılımcı sayısında rekor kırıldı. Reeder Teknoloji, geçen hafta gerçekleştirdiği halka arzda sermayesinin yüzde 22.63'ünü oluşturan 215 milyon adet hisseyi, 9.3 liradan sattı. Halka arzın büyüklüğü 1 milyar 999 milyon TL oldu. Halka arza 7 milyar 888 milyon TL tutarında, 4 kat talep geldi. Halka arzda toplam 4 milyon 208 bin yatırımcıya hisse satışı yapıldı. Böylece Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 5'i şirkete ortak oldu. Halka arzda bireysel yatırımcılar 2.41, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 12.63 kat talep gösterdi. Hisselerin yüzde 85'i bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.Hat-San'ın 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen halka arzının da sonuçları açıklandı. Şirket sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan 44.3 milyon adet hisseyi, 22.60 liradan halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL, şirket değeri 5 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arza satılan hisselerin 5.7 katı, 252.3 milyon adet talep geldi. Gelen talebin büyüklüğü 5.7 milyar TL olurken, 3 milyon 735 bin 529 yatırımcıya hisse satıldı. Yurtiçi bireysel yatırımcılar 3.7, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 14.3, yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise 2.3 kat talep gösterdi. Hisselerin yüzde 70'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.ENFLASYONA karşı getiri arayışı son dönemde hızlananhalka arzlar, Borsa İstanbul'ayatırımcı sayısında rekor üstünerekor kırdırıyor. Merkezi KayıtKuruluşu verilerine göre yatırımcısayısı 15 Eylül 2023tarihi itibarıyla 7 milyon318 bineçıkarak zirveye ulaştı. Yatırımcısayısı 1 Eylül'den bu yana 1 milyon50 bin kişi arttı. Yatırımcı sayısıseçim öncesi 26 Mayıs'ta 4 milyon642 bin, 2022 sonunda ise 3 milyon794 bin seviyesinde bulunuyordu.Yatırımcı sayısı 1yıl önceye göre yüzde180 arttı.