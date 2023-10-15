Halkbank 30 ödül birden aldı

Halkbank, dünyanın önde gelen prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Silikon Vadisi merkezli The Globee Awards'tan 21 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödül kazanarak uluslararası başarıya imza attı.Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, '2023 Leadership Awards' ödül programında yer alan 'Yılın Lideri' kategorisinde kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödülle 'Yılın CEO'su' seçilerek, ödül programında bu unvanı kazanan ilk Türk yönetici oldu. Halkbank, '2023 Globee Awards For Leadership' ödül programında ürettiği finansal ürünlerle 'Yılın Bankası' ve 'Finans Alanında Fikir Önderi' seçilerek Paraf Ring Pay ile 'İnovasyon', Metaverse evreninde açtığı etkinlik merkezi ile 'Dijital Dönüşüm ve Sosyal Medya', bankacılık, finans, muhasebe ve sigortacılık hizmetleriyle 'Finansal Ürün ve Hizmetlerde Liderlik', geliştirdiği sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı projeleriyle de 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ve 'Sosyal Sorumluluk Alanında Yenilikçilik' kategorilerinde altın ödüle ulaştı. Halkbank, ödül programında 'Yılın Bankası' başta olmak üzere alanında uzman sektör profesyonellerinden oluşan jüri tarafından toplam 17 ödüle layık görüldü. Banka, 'Enerji ve Sürdürülebilirlikte İnovasyon', 'Finansal Hizmetler', 'İnsan Kaynaklarında Başarı', 'Bilgi Teknolojisi Ürün ve Hizmetlerinin En Yenilikçi Dağıtımı', 'Gelişen Teknoloji Çözümleri', 'Finans Alanında Yılın İnovasyonu', 'Dijital Süreç Otomasyonu Çözümü', 'Dijital Dönüşüm', 'Robotik Süreç Otomasyonu', 'Mobil Uygulamaların En İyi Kullanımı', 'Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı' ve 'Yılın İşvereni' kategorilerinde altın ödül almaya hak kazandı.Banka, 'En İyi Finansal Hizmet veya Servis' kategorisinde 'Kadın Girişimci Destekleri' ile altın ödüle aldı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, elde edilen başarının Halkbank'ın her geçen yıl güçlenerek artan marka değerinin küresel ölçekte göstergesi olduğunu söyledi.