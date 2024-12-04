Halkbank Gençİz Zirvesi 2024 başladı! Bakanlardan gençlere önemli tavsiyeler

GENÇLERE ÖZEL 2 YENİ KREDİ DESTEĞİ

Arslan, genç girişimcileri desteklemek için özel projeler ve finansal ürünler geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Gençler için özel olarak hazırladıkları yeni finansal desteklerinin detaylarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"2 yeni kredi ürünü çıkarıyoruz. Birinin ismi Genç İşi Kredisi, diğerinin ismi ise İlk Adım Kredisi. Genç İşi kredi desteğimizle imalat, bilişim, yazılım sektörleri başta olmak üzere yüksek katma değer sağlayan sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulmuş veya işini büyütmek isteyen girişimcilere özel olarak hazırladığımız krediyle, bu girişimlerin hem sermaye ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım kararlarını hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu kredimiz 1 milyon liraya kadar oldukça uygun maliyetli ve kolayca erişilebilecek bir kredi imkanıdır. 35 yaşın altındaki gençlerimize bu imkanı sunuyoruz. İlk Adım kredi desteğimizde ise üniversiteden yeni mezun olmuş, eğitimini aldığı konuda faaliyet göstermek üzere kendi işini kurarak girişimciliğe ilk adımını atmış ya da atmak isteyen gençlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Burada da yine 1 milyon liralık bir tutar var. 29 yaşının altındaki gençlerimize yönelik bir kredi olacak."

Arslan, 1 milyon liralık limitin standart paket olduğunu, üzerinde bir tutar talep edildiğinde ekipler tarafından değerlendirileceğini bildirdi.

Her iki kredi desteğiyle gençlerin finansmana erişim imkanı sunduklarını vurgulayan Arslan, "Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu'nun garanti desteğini getirdik. Bu sayede gençlerimiz teminat göstermeden Kredi Garanti Fonunun ki biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ve girişimlere destek olan, garanti veren, yani ödeyemediği zaman bankaya o garanti kapsamında ödeme yapan bir kuruluştur, bu desteği de sizler için aldık." dedi.

Bütün bu çalışmaları yaparken dijital çağın gereklilik ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek yeni nesil bankacılık ekosistemini güçlendirmenin de yollarını aradıklarını dile getiren Arslan, dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe, bu alandaki kanalları çeşitlendirerek bankacılık hizmetlerinde inovatif çözümler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Halkbank bünyesindeki Paraf Genç ve Halkbank Kampüste uygulamalarına değinen Arslan, gençlere "Sevgili gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Cesur olun ve geleceği şekillendirin. Hayatınızı şekillendirirken, dürüstlük, çalışkanlık ve insana hizmet gibi değerlere sıkı sıkıya sahip olun. Bu değerler yalnızca sizin kişisel başarınız için değil, topluma bırakacağınız miras içinde yol gösterecek olacaktır. Hayal gücünüzü, bilginizi ve bu değerlerinizi bir araya getirerek dünyada bir iz bırakabilirsiniz. Bugün yaptığınız seçimler yalnızca sizin değil, sizden sonraki nesillerin de hayatını şekillendirecektir." tavsiyelerinde bulundu.