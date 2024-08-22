Halkbank "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular başladı! Ödüller Ocak 2025'te sahiplerini bulacak

MASTERCLASS MARKA EĞİTİM PROGRAMI FIRSATI

Yarışmaya katılacak girişimciler, bankanın düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma fırsatı da elde edecek.

İlk 100'e giren girişimciler, Ocak 2025'te başlayacak eğitim programında "markalaşma", "dijitalleşme", "sürdürülebilirlik" ve "kurumsal destekler" konularında eğitim alacak.

Banka, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar lira katkı sağladı.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yapan banka, İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Banka, bu krediyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.

Son olarak geçen ay halka arzı gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon ile toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlayan banka, yatırımcılara cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.