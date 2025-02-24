Halkbank ve THY’den ailelere destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesinin ardından, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) ile Halkbank'tan ailelere destek paketleri geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında THY'nin yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti. Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti. "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak" ifadesini kullandı.

HALKBANK AİLEM ÇATISI

Halkbank ise 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, ailelere yönelik yeni finansal çözümlerini, "Halkbank Ailem" çatısı altında sunacağını duyurdu. Evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş bir yelpazede finansman ve sigorta çözümleri sunan Halkbank, ailelerin ihtiyaçlarına özel yeni ürünler geliştirdi. Yeni evlenecek çiftler için geliştirilen "Evlilik Kredisi", yüzde 3.79 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle harcamalar için finansal destek sağlıyor. Yeni ebeveynler için kullanıma sunulan "Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi" ise aylık yüzde 3.89 faiz oranıyla bebek sahibi olacak ailelere, hastane giderlerinden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda finansman sunuyor. Banka, evliliğin ilk yıllarında olan çiftlerin ilk kez konut satın almaları için "Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi"ni sunarak, yüzde 2.79 faiz oranı ve 120 ay vadeyle finansman sağlıyor. Halkbank, ailelerin farklı harcama alanlarında avantaj elde etmesini sağlamak amacıyla "Paraf Ailem" adlı yeni kredi kartını 2025'te hizmete sunuyor.