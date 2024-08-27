Halkbank’a Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden 18 ödül birden

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nden 18 prestijli ödüle layık görülen Halkbank, Türkiye'den en çok ödül alan kurum oldu.

Dünya çapında tüm kuruluşlara açık 2024 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin bu yılki ödül programında, 16 ana kategori ve 600'ün üzerinde alt kategoride uluslararası alanda başarı gösteren projeler yer alırken, 62 farklı ülkeden 3 bin 800'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Halkbank, "Yılın Finans Kurumu" kategorisinde, Halkbank Sürdürülebilirlik ile "Avrupa'da Sürdürülebilirlik Liderliği: Halkbank Sürdürülebilirlik" kategorisinde, Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS) ile hem "Avrupa'da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı" kategorisinde hem de "Avrupa'da Yılın Çevre Programı" kategorisinde, Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ile "Finansal Hizmetler" kategorisinde, Halkbank Girişimci Destekleri ile "Büyüme Alanında Başarı" kategorisinde, Halkbank Çocuk Bankacılığı ile "Finansal Hizmetler" kategorisinde, Hackathon: JetLuck, HUBrica ile "Kurumsal & Topluluk" kategorisinde, Halkbank RPA ile Dijital Dönüşüm ile hem "Dijital Süreç Otomasyon Çözümü" hem de "Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı" kategorilerinde birer altın ödül kazandı.

Banka, "Yılın Bankası" kategorisinde, Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS) ile "Çevre Yönetimi Alanında Başarı" kategorisinde, Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ile "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı" kategorisinde, Halkbank Sosyal Destek Servisi, Obezite ile Mücadele Projesi ile "İnsan Kaynakları Alanında Başarı" kategorilerinde gümüş ödüle layık görüldü.

Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ile "Finansal Alanda Başarı" kategorisinde ve Halkbank Girişimci Destekler ile de "Finansal Hizmetler" kategorilerinde bronz ödülün sahibi oldu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da bankacılık sektöründe "Yılın Yöneticisi" seçilerek bu kategoride altın ödülün sahibi olurken, hem de "Yılın Yöneticisi - Finans Sektörü" kategorisinde de gümüş ödül kazandı.

"Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı vazgeçilmez bir itici güç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, üreten, girişimci kadınlara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkbank olarak, kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye taşımalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye katkılarını artırmakla kalmamakta; aynı zamanda toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, "Halkbank olarak, sürdürülebilirlikten çevre duyarlılığına, kadın girişimci desteklerinden teknoloji alanındaki çalışmalarımıza kadar birçok alanda yeni ve katma değer oluşturan fikirlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.