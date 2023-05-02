Halkbank’ın ABD’deki tazminat davası düştü

HALKBANK, ABD'de banka aleyhine açılan ve temyiz aşamasındaki tazminat talepli hukuk davasının düştüğünü açıkladı. Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi), 2 Mayıs 2023 tarihinde banka lehine karar vererek, tazminat talepli hukuk davasını düşürmüştür. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 19 Nisan 2023 tarihli kararı doğrultusunda ceza davası ile ilgili hukuki süreç İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde devam etmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."