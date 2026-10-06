Halkbank’ın halka arzına yoğun ilgi

Halkbank'ın ikincil halka arz planında değişikliğe gitmedi. Halkbank Genel Müdürü Süleyman Özdil, planlanan ikincil halka arz kapsamında Abu Dhabi, Dubai, Londra ve New York'ta yaklaşık 60 yatırımcıyla görüştüklerini açıkladı. Özdil, fon krizinin halka arzı olumsuz etkilemesini beklemediklerini söyledi. Özdil, piyasa şartlarına bağlı olarak ilk fırsatta halka arzı gerçekleştireceklerini belirtirken, yabancı yatırımcıların bankacılık sektörüne ve Halkbank'a yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Özdil yabancı yatırımcıların fon krizinden endişelenip endişelenmediği sorusuna, "Fon krizi sonrasında piyasanın daha sağlıklı bir hale geleceğini düşünüyorlar" cevabını verdi.

YABANCI İLGİSİ VAR

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında bankalara sıcak baktıklarını ifade eden Özdil, "Bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu ve fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorlar. Türkiye riski almak isteyen yatırımcının ilk bakacağı yerin bankacılık sektörü olacağını düşünüyorlar. Morallerin düşük olduğu süreçte iyi bir halka arz olacağını düşünüyorum" dedi. Halkbank ilk olarak 2012'de yaklaşık 2.5 milyar dolar büyüklükte ikincil halka arz gerçekleştirdi. İkincil halka arz, borsa tarihinin tek seferde en büyük hacimli halka arzı olma özelliği taşıyor. İkincil halka arzla birlikte bankanın yüzde 50'ye yaklaşan halka açıklık oranı, 2020'den itibaren kamunun tahsisli sermaye artırımlarıyla yüzde 10'un altına indi. Toplam 7.18 milyar TL sermayesi bulunan Halkbank'ın yüzde 91.5 hissesi Türkiye Varlık Fonu'na aitken, kalan yüzde 8.5 hissesi ise halka açık işlem görüyor.

1.7 MİLYAR $ BEKLENİYOR

Halkbank, sermayesini nominal 1.8 milyar lira artırarak 9 milyar liraya yükseltecek yeni halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmuştu. Halka arzın ne fiyattan yapılacağı açıklanmadı. Özdil halka arzın beklenen büyüklüğü ve tam tarihi hakkında bir bilgi vermezken, Reuters'ın mevcut hisse fiyatını baz alarak yaptığı hesaplamalara göre ikincil halka arzda satılacak hisselerin toplam değeri yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör