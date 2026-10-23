Halkbank’tan ücretsiz yaşam boyu eğitim

Halkbank, çocuklardan gençlere, kadın girişimcilerden KOBİ'lere ve emeklilere kadar herkesin ücretsiz erişebileceği dijital eğitim platformu 'Halkın Akademisi'ni hayata geçirdi. "Yaşam boyu eğitim" vizyonuyla hayata geçirilen platformda çocuklar, gençler, kadın girişimciler, KOBİ'ler ve emekliler olmak üzere 5 farklı kategoride 600'e yakın içerik yer alıyor. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmak, günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu amaçla, yeni dünyanın ihtiyaçlarına odaklanan Halkın Akademisi'ni kurduk" dedi. Bankanın kurumsal bilgi birikimini toplumun hizmetine sunan platform, katılımcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine sertifika programlarıyla da bu yetkinlikleri belgelendirmelerine imkân tanıyor.

REHBERLİK EDİYOR

Kişisel gelişim ve finansal okuryazarlıkla ilgili çok sayıda eğitimi bir araya getiren Halkın Akademisi'nde çocuklar için tasarruf ve çevre farkındalığı, gençler için iş hayatına uyum, kadın girişimcilere markalaşma, odaklı içerikler sunarak rehberlik ediyor.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör