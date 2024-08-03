Halkbank’tan zarar söylentilerine yalanlama

Halk Bank son günlerde sosyal medyada dolaşan büyük zarar ettiği iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı

Yapılan açıklamada, söz konusu zarar iddialarının yanıltıcı olduğu belirtilerek şu ifadeler yayınlandı:

Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamızın mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmakta olup, Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu değildir. Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerimizde Bankamızın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir.

Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkârın lider Bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında; toplam TL bilanço büyüklüğünde 3., toplam TL krediler büyüklüğünde ise 2. sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşundan itibaren tam 86 yıldır başta KOBİ'ler, esnaf ve sanatkârlar olmak üzere tüm halkımızın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir.