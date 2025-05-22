Ham çelik üretiminde Çin sabit, Türkiye yükselişte

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalarak 155,7 milyon ton oldu.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın dördüncü ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 155,7 milyon tona indi.

Nisanda dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin sabit kalarak 86 milyon ton olması dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 6,4 düşerek 6,6 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretiminin nisan ayında ABD'de yüzde 0,3 azalışla 6,6 milyon tona ve Almanya'da ise yüzde 10,1 azalışla 3 milyon tona gerilediği hesaplandı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM ARTTI

Nisanda ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 3,1 düşerek 2,6 milyon tona, Rusya'da da yüzde 5,1 düşerek 5,8 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 5,6 artarak 12,9 milyon tona ve İran'ın üretimi ise yüzde 4,6 yükselişle 3,3 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 3 milyon tona yükseldi.