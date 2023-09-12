"Hamle" ile desteklenen projelerin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" ile destek almaya hak kazanan 180 civarında sanayicinin olduğuna dikkati çekerek, "Bu projeler kapsamında 195 milyon dolar AR-GE olmak üzere 2,4 milyar doların üzerinde yatırıma destek sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında desteklenen projelerin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı çevrim içi başladı.

Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik söz konusu program ile Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere ait katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması ve yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

Bilgilendirmenin 15 Eylül Cuma gününe kadar sürmesi planlanan toplantıda, desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin bilgiler paylaşılıyor ve tanıtım sunumları gerçekleştiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, yaptığı açılış konuşmasında, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını özel olarak başlattıklarını belirterek, "Temel hedef ülkemizi katma değerli üretimin adresi haline getirmek. Hep beraber bunun gayreti içindeyiz. Firmalarımızda da büyük bir gayret olduğunu görüyoruz. Onların da büyük önem atfettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pilot uygulama olarak 2019 yılında makine sektörü çağrısına çıktıklarını, 2021 yılında program kapsamında mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm çağrılarına çıktıklarını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin cari açık verdiği ürünleri belirledik. Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilikçi teknoloji alanlarını da belirledik. Bu kapsamda hamle desteği almaya 180 civarında sanayicimiz hak kazandı. Bu projeler kapsamında 195 milyon dolar AR-GE olmak üzere 2,4 milyar doların üzerinde yatırıma destek sağlıyoruz. İnşallah bu destek sağladığımız yatırım tutarı da büyüyecek. Bu hamle kapsamında desteklenen projelerle cari açığa 7,1 milyar dolar civarında olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu tesislerin ilk 5 yıllık dönemde de 35 milyar dolara yakın katma değer sağlamalarını hedefliyoruz."

"BU PROGRAM CARİ AÇIK KONUSUNU ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN KALICI OLARAK ÇIKARACAK"

Dönmez, program kapsamında halihazırda listede bulunan ürünlere dikkati çekerek, "Yıllık yaklaşık 60 milyar dolar ithalatın ve 50 milyar dolar cari açığın kaynağı olan ürünlerdir. İşte bu program cari açık konusunu ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkaracak önemli yapısal adımlardan birisidir." ifadesini kullandı.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten de program kapsamında desteklenen projelerin istatistiklerini ve ürün seçiminde kullanılan parametrelere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Desteklenen projelerin sunumları devam ediyor.