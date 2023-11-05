Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam hedefi kapsamında gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemini hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, sahadan çokça talep gelen iş arama, işbaşı eğitim programları, meslek danışmanlığı, mesleki kursları da kapsayan aktif işgücü hizmetlerinin kapsamını genişleteceklerini duyurdu. Sosyal yardım alanlar İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlara, meslekli eğitim, işbaşı programları ve açık işler aracılığıyla istihdama yönlendirilecek. Sosyal yardım alanlara yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak. Düzenli yardım alanları istihdam eden işverenin sigorta primini devlet karşılayacak. Genç girişimcileri yenilikçi buluşlara yönlendiren hibe destekleri aratacak. Uzaktan, hibrit, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak.Bakan Işıkhan, işsizliğe kalıcı çözüm yaratmak ve ülkemizin istihdam politikalarına yön vermek üzere 2024-2028 dönemini kapsayan yeni bir Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını başlattıklarını söyledi. bakan Işıkhan, işe yerleştirme hizmetleri ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yoğunlaştırdıklarını söyledi.Yeniyılda sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde ulaştırılması, yoksulluğun azaltılması amacıyla sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. Sistem aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Bu amaçla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek sistemi hayata geçirilecek.