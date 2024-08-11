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Giriş Tarihi: 12.8.2024

Harç artık 500 TL

Harç artık 500 TL
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışı çıkışında ödediği harç bugünden itibaren 500 TL oldu. Yurtdışı çıkış harcı havaalanlarında bulunan otomat ve veznelerin yanı sıra gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulamanın 12 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu. Başkanlık ödemelerin önceden yapılabileceğini de belirtmişti. GİB, seyahat edecek vatandaşların sınır kapılarında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, harç ödemelerinin önceden yapılabilmesinin önünü de açmıştı.

ÖDEME NASIL YAPILIR?
Yurtdışına çıkacak vatandaşlar, vergi dairelerinden veya Dijital Vergi Dairesi'nin web uygulaması olan dijital. gib.gov.tr adresi üzerinden seyahat tarihini belirterek 500 TL'lik harcı ödeyebiliyor. Ödemeler bankaların internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Daha önce 150 Türk lirası (TL) olan yurtdışına çıkış harcının 500 TL'ye yükseltilmesini de içeren vergi paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmişti. 2019 ve 2022 yılları arasında 50 TL olan yurtdışı çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye çıkarılmıştı.

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Harç artık 500 TL
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