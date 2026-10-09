Hasar çetelerine önlem meyvelerini verdi

Sigorta sektöründe hasar süreçlerine müdahale ederek haksız kazanç sağlayan yasa dışı yapılara karşı yürütülen mücadelede ilk sonuçlar alınmaya başlandı. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, hasar süreçlerine yönelik düzenlemelerin etkilerinin görülmeye başlandığını söyledi. Eylül 2026'da Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan başvuruların yıllık bazda yüzde 17.36 gerilediğini belirten Yaşar, bu gelişmenin önemli bir öncü gösterge olduğunu vurguladı. Tek aylık veriden kesin sonuç çıkarılamayacağını ifade eden Yaşar, hasar süreçlerinde daha sağlıklı bir yapıya geçiş açısından gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

MÜCADELE SÜRECEK

SEDDK Başkanı Davut Menteş de hasar süreçlerine müdahale eden yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin denetim faaliyetlerinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Geçen yılın en önemli denetim başlıklarından birinin bu mücadele olduğunu anlatan Menteş, çalışmaların bu yıl da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Sigortacılıkta güvenin asıl hasar aşamasında test edildiğine dikkat çeken Menteş, şirketlerin tazminat ödemelerini adil ve hızlı biçimde gerçekleştirmesinin sektörün güvenilirliği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör