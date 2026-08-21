Hasar ihbarları için ALO 193 hattı

Trafik sigortasında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor. 1 Eylül'den itibaren hasar ihbarları ALO 193 üzerinden tek merkezden yapılabilecek. Yeni sistemle hasar süreçlerinin hızlandırılması, işlemlerin standartlaştırılması ve vatandaşların doğru kanallara daha kolay ulaşması hedefleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yürüttüğü reform kapsamında kurulan ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek. Yeni uygulamayla vatandaşların trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvurularını tek bir ortak giriş noktası üzerinden yapabilmesi sağlanacak. Sistem, sigorta şirketleriyle entegre çalışacak.

SEDDK, trafik sigortasına yönelik 5 maddelik eylem planının son adımı kapsamında ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül'de faaliyete geçmesi planlanan merkez, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvurularını kabul edecek. Vatandaşlar böylece hasar ihbarı için ALO 193 üzerinden merkezi sisteme ulaşabilecek. Yeni sistem yalnızca hasar ihbarlarıyla sınırlı olmayacak. Vatandaşlar, hasar sonrasında kendilerini rahatsız eden veya mağduriyet yaşamalarına yol açan yasa dışı yapılar hakkındaki şikâyetlerini de ALO 193 üzerinden kuruma iletebilecek. Uygulamanın özellikle yetkisiz hasar aracılığı faaliyetleriyle mücadelede önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör