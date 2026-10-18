Hasarınızı fotoğraf ve video ile belgeleyin

İstanbul'da yaşanan büyük sel felaketinde yaşanan büyük has ar nedeniyle Türkiye Sigorta Birliği'den (TSB) açıklama geldi. TSB, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların hasarlarını gecikmeden sigorta şirketlerine bildirmeleri gerektiğini belirtti. Birlik, ekspertiz ve tazminat süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi için zararların fotoğraf ve videolarla belgelenmesini tavsiye etti. TSB, sel sularına maruz kalan araçların çalıştırılmasının mevcut hasarı büyütebileceği uyarısında bulundu. Birlik, özellikle elektrikli araçların batarya sistemlerine müdahale edilmemesi ve araçların şarja bağlanmaması gerektiğini vurguladı.TSB, konut sigortasında sel ve su baskını teminatının bulunması halinde, poliçenin kapsamına bağlı olarak çeşitli zararların karşılanabileceğini bildirdi. Ancak binanın sigortalanmasının evdeki tüm eşyaların güvence altında olduğu anlamına gelmediği belirtildi. Birlik, sel ve su baskınlarının ardından can güvenliğinin sağlanması, hasarların kayıt altına alınması, sigorta işlemlerinin yürütülmesi ve zararların büyümesinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarının konutlarda, iş yerlerinde, araçlarda ve sanayi tesislerinde ciddi maddi kayıplara neden olabildiği belirtildi. Afet sonrasında önceliğin can güvenliğinin korunması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hasarların artmasının önlenmesi ve sigorta süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

EMİN OLMADAN GİRMEYİN

TSB, su baskınından etkilenen binalara, bodrum katlarına ve kapalı otoparklara güvenli olduklarından emin olunmadan girilmemesi gerektiğini bildirdi. Konut, iş yeri veya araçlarda sel ve su baskını nedeniyle zarar oluşması halinde sigorta şirketi ya da acenteyle iletişime geçilerek hasar ihbarında bulunulması tavsiye edildi. Hasar dosyasının açılabilmesi için poliçe numarası, hasarın meydana geldiği adres ve zararın niteliğine ilişkin bilgilerin paylaşılması gerektiği belirtildi. Sigorta şirketinin yönlendirmelerinin takip edilmesi ve hasar dosyası numarasının saklanması gerektiğine dikkat çekildi. Hasarın zamanında bildirilmesinin ekspertiz ve tazminat süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağladığı ifade edilirken, poliçelerde belirtilen ihbar sürelerine uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

KAYIT ALTINA ALMAK ÖNEMLİ

TSB, hasar tespitinin doğru yapılabilmesi için güvenli koşullarda su baskınından etkilenen alanların fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınmasını önerdi. Zarar gören mobilyaların, beyaz eşyaların, elektronik cihazların ve diğer eşyaların belgelenmesi gerektiği belirtildi. İş yerlerinde ise hasar gören stokların, makinelerin, ekipmanların ve demirbaşların ayrıntılı biçimde kaydedilmesi tavsiye edildi. Mümkün olması halinde zarar gören eşyaların marka, model ve yaklaşık değerlerini içeren bir liste hazırlanması, satın alma faturalarının, servis kayıtlarının ve diğer belgelerin saklanması gerektiği ifade edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör