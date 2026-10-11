Hasta çocuklar için işbirliği yaptılar

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Make-A-Wish Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürecek. TURYİD üyesi seçili işletmeler, kendi menülerinden seçtikleri yemek veya belirledikleri ürünü "Dilek Tabağı / Wish Dish" olarak kampanyaya dahil edecek. Misafirlerin bu yemek veya ürünü tercih etmesiyle elde edilen gelir Make-A-Wish Türkiye'ye bağışlanacak. TURYİD Başkanı Kaya Demirer, çocukların umutlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Make-A-Wish® Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan da, "Kampanyaya 48 markanın 226 şubesi katılıyor" dedi.