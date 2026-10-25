Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hatay Havalimanı’nın yenilemesi yıl sonuna bitecek
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Hatay Havalimanı’nın yenilemesi yıl sonuna bitecek

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hatay Havalimanı’nın yenilemesi yıl sonuna bitecek
  • ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yeni binaların yapımını ve apronun genişletilmesini kapsayan projenin yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "43 bin 36 metrekarelik ilave apron alanında genişletme çalışmalarını ve ana nizamiye binasının yapımı ve terminal binasında yürütülen tadilat ve onarım çalışmaları tamamlandı" dedi. Deprem sonrası onarım ve yenileme çalışmaları ile yeni binaların yapımı ve apron genişletilmesi olmak üzere iki ayrı proje yürütüldüğünü ifade eden Uraloğlu, mevcut altyapının yenilenmesine yönelik önemli imalatların tamamlandığını, bildirdi.
#ABDULKADİR URALOLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay Havalimanı’nın yenilemesi yıl sonuna bitecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA