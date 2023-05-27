Hatay ve Osmaniye’de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor

HATAY'DA 24, OSMANİYE'DE 3 VAKIF ESERİNE RESTORASYON

Aksu, depremlerin ardından hızla sahada hasar tespitleri gerçekleştirerek hemen çalışmalara başladıklarını belirtti.

Hatay ve Osmaniye'de zarar gören vakıf eserlerinin en kısa zamanda yenileneceğini aktaran Aksu, şöyle konuştu:

"Sahadaki tespit çalışmalarımızdan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay'da 24 ve Osmaniye'de 3 eserin restorasyon çalışmalarına başlanma kararı alındı. Bununla ilgili ihale süreçleri gerçekleştirildi ve yer teslimlerine başlandı. Eserlerin büyüklüğüne ve işin hacmine göre 1-2 yıl içinde mülkiyetimizde bulunan eserlerin restorasyonlarını tamamlamayı planlıyoruz."

Aksu, Hatay'da Habib-i Neccar Camisi, Antakya Ulu Cami, Sarımiye Camisi, Rum Katolik Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi, Bayezid-i Bestami Türbesi başta olmak üzere eserlerin restorasyon çalışmalarına bu hafta itibarıyla başlanacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binası ağır hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğünün, aynı yerinde prefabrik binada faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Aksu, depremden etkilenen illerde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.