"Hatay Yeniden Canlanıyor" Projesi dünyaya örnek olacak

Hatay'ın yeniden canlandırılması için oluşturulan master plan; DB Mimarlık ve KEYM (Kentsel Yenileme Merkezi), Foster + Partners, Buro Happold, MIC-HUB ve Türkiye'nin önde gelen mimarlık firmaları ile uzmanlarından oluşan TTV Hatay Tasarım ve Planlama İş Birliği Grubu öncülüğünde hazırlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yürütülen, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi Hatay ilinin stratejik planını, Antakya kentsel tasarımını ve Antakya tarihi kent merkezinin master planını kapsıyor. DB Mimarlık'tan Bünyamin Derman ve KEYM'den Cem Yılmaz'ın da aralarında yer aldığı çalışma grubunda ayrıca yerel ve uluslararası uzmanlarla iş birliği içinde yeni bir kentsel vizyon oluşturulurken, ortaya çıkan 8 tasarım ilkesi, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında Hatay'ın yeniden canlandırılmasına rehberlik etmeyi hedefliyor.

Antakya Master Planı, şehrin tarihsel ruhunu korurken, modern yaşam ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırmayı hedefledi. Planın temel ilkeleri arasında dere yataklarının açılması, erişimin iyileştirilmesi, açık ve yeşil alanların artırılması yer alıyor. Cumhuriyet Meydanı'nın yaya ve toplu taşıma erişimi ile desteklenerek kamusal açık alana dönüştürülmesi, ana caddelerin sosyal donatı alanları ile zenginleştirilmesi ve etkin bir toplu ulaşım sisteminin kurgulanması gibi detaylar planın önemli unsurları arasında bulunuyor.

İŞ BİRLİĞİ İLE HATAY'IN GELECEĞİ YENİDEN YAZILIYOR

Hatay Master Planı'nın sadece Türkiye değil dünya ölçeğinde gurur duyulacak bir proje olduğunun altını çizen Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, "Bugüne kadar yerel ve uluslararası uzmanlar, 53 ekip ve binden fazla kişiyle çalıştıktan sonra, bu noktaya ulaşmak için benzeri görülmemiş bir iş birliği çabası sarf edildiğini söylemek doğru olur. Bu çabanın, toplumun her ferdini merkeze alan afet sonrası iyileştirme için örnek oluşturacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin ve dünyanın en yetkin isimlerinin, yerel halk ve STKlar ile bir araya gelerek yarattığı vizyonun, Hatay için ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir geleceğin temellerini atmasını umuyoruz. Hatay'ın zengin kültürel ve tarihi mirasını temel alan tasarımlar sunmak ve aynı zamanda mevcut topluluklara ve gelecek nesillere hizmet etmek konusunda büyük bir sorumluluk aldığımızı hissediyoruz. Hala yapılacak çok iş var, ancak bugün bu master plan vizyonunu dünyayla paylaşmaktan onur duyuyoruz" dedi.

ANTAKYA HALKININ DİRENCİNDEN İLHAM ALDIK

Foster + Partners'ın kıdemli ortağı ve kentsel tasarım stüdyosu başkanı Bruno Moser, Antakya halkının afet karşısında gösterdiği üstün yaşama direncinden ilham aldıklarını ve şehrin tarihi ruhunu modern iyileştirmelerle dengeleyerek sürdürülebilir bir gelecek için bir vizyon geliştirdiklerini belirtti. Moser, "Bu vizyon, depremden büyük ölçüde zarar gören Hatay'ın geleceğini inşa ederken, geçmişin değerlerini koruma kararlılığını yansıtıyor. Doğal afetten sonra yeniden yapılanmanın sadece binalarla ilgili olmadığı, aynı zamanda toplulukları, güvenlik ve aidiyet duygularını yeniden canlandırarak ve güveni yeniden güçlendirmek ile ilgili olduğu gerçeği üzerine kurduk" diye konuştu.