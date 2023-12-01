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Giriş Tarihi: 1.12.2023 13:31

Hatay'da İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Hatay'a gidiyor. Bakan Uraloğlu, burada İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılış törenine katılım sağlayacak.

AA
Hatay’da İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını yapmak üzere yarın Hatay'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uraloğlu, Hatay ziyareti kapsamında, depremlerden sonra sürdürülen ulaşım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda başlatılan PAT sahası onarımı ve gelişimi projesine dair çalışmalar hakkında bilgi alarak basın açıklamasında bulunacak.

Hatay Valiliğini de ziyaret edecek olan Uraloğlu, daha sonra yapım çalışmaları devam eden İskenderun sahili tahkimat çalışmalarını yerinde inceleyecek, İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

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Hatay'da İskenderun OSB Kavşağı ve bağlantı yolu açılıyor
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