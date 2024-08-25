Hatay’ın ihyası dünya gündemine taşınıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın yaşandığı Hatay, yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay kent merkezinin ihyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yaptığı protokollerle tasarlayan Türkiye Tasarım Vakfı, bu süreci uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği ve kasım ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak Dünya Şehircilik Forumu'nda süreci anlatacak olan vakıf, eylülde Londra Dizayn Festivali'nin de bir gününe sponsor oldu. Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yıkılan ve kültürel yapıları tarihi mirasını koruyarak yeniden inşa edilen Almanya'nın Münih ve Nürnberg şehirleri ile Japonya'da 2011'de deprem ve tsunaminin ardından yeniden ayağa kaldırılan Tohoku gibi kentler arasında dünyaya model sunduklarını söyledi. Hatay'ın Antakya, Kırıkhan, Defne, Samandağ bölgelerinin ihyası için yaptıkları çalışmaları dünyanın en büyük organizasyonlarında anlatarak, dayanışma ruhu sağlayacaklarını belirten Demirci, şunları söyledi: "Depremin ardından Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, kent kimliğini yeniden canlandırmayı ve daha güvenli bir kentsel yapı oluşturmayı amaçlayan 'Hatay Yeniden Canlanıyor' projesini hayata geçirdik. 37 toplantı yaptık. Bunların 6'sı halk buluşmasıydı. Biz bir platform olduk ve yaptığımız şey aslında sosyal bir inovasyondu. Ama güzel olan şu Hatay'da herkes ev sahibi. 300 yıllık aileler var. Çok kozmopolit ama insanlar oraya dönmek orada yaşamak istiyor. Evler avlulara, avlular meydanlara açılacak. Biz projeyi teslim ettik. Şimdi orada bakanlık uygulamayı gerçekleştiriyor."